Москва, 24 января, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Кремле не обсуждают возможность введения общефедерального локдауна из-за рекордных цифр по числу новых случаев заражения коронавирусом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Никакие локдауны никто не обсуждает. Мы видим динамику [госпитализаций из-за COVID-19]», — сказал Песков.

Он назвал очень важными данные по госпитализации граждан, которые «говорят о нагрузке на систему здравоохранения»: «Мы видим, что цифры растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций, что свидетельствует о том, что этот штамм, действительно, переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций».