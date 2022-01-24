Москва, 24 января, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Заявления НАТО об усилении военного контингента в Восточной Европе приводит к росту напряжённости в регионе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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"Что касается конкретных действий, мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента, и стягивание сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряженность растет», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что подобная ситуация происходит «не из-за того, что делаем мы, Россия»: «Это все происходит из-за того, что делают НАТО, Соединенные Штаты, и за счет той информации, которую они распространяют».

Песков подчеркнул, что повышенная активность Североатлантического альянса рядом с российскими границами «не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны».