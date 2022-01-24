Москва, 24 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Представители США и НАТО в случае нагнетания в СМИ ситуации вокруг Украины демонстрируют информационную истерику. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Мы в целом констатируем и хотим обратить ваше внимание на то, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки и НАТО. Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся», — сказал Песков.

По его словам, такая истерика в виде информации об эвакуации сотрудников посольств с территории Украины «обрамлена огромным количеством ложной информации»: «Просто ложью. Я имею в виду те самые фейки».

Песков также напомнил о «витке истерики», когда в СМИ вбрасывалась информация о якобы «эвакуации» сотрудников российских дипломатических представительств на Украине: «Но в итоге это все свелось к рекомендации госдепа. Что касается конкретных действий, мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента и стягивании сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряженность растёт».