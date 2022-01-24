Ростов-на-Дону, 24 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Ростовской области стоимость ПЦР-тестов на коронавирус в начале 2022 года не выросла. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщил руководитель донского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Вадим Корнеев.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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«В ходе мониторинга цен на ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию с начала текущего года роста цен не установлено. В течение сентября-декабря прошлого года наблюдалось снижение цен на ПЦР-исследования как государственными, так и частными учреждениями здравоохранения», — сказал он.

В настоящее время стоимость ПЦР-исследования составляет от 1,1 тыс. до 2 тыс. рублей без дополнительных услуг. При этом стоимость ковидных анализов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения заметно выше от самой низкой цены — на 28−61%.

ИА REGNUM сообщало, что ранее донской губернатор Василий Голубев поручил провести мониторинг стоимости ПЦР-тестов, чтобы не допустить скачкообразного роста цен.