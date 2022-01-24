Москва, 24 января, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Количество занятых коек в Карачаево-Черкессии снижается, но на фоне новой волны коронавируса растёт число вызовов врачей. Об этом 24 января заявил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Наше количество санитарного транспорта увеличено вдвое, и количество медицинских бригад почти вдвое увеличено. Поэтому это, конечно, большая нагрузка на медиков. Я их хочу ещё раз поблагодарить. Сегодня это новый вызов, и нам, конечно, приходится в этом плане более напряжённо работать», — заявил Темрезов.

По его словам, количество занятых коек в госпиталях в настоящее время снижается.

«Но при этом увеличилось количество вызовов наших врачей. Понятно, что это ещё раз нагрузка на первичное звено здравоохранения», — указал он.