Москва, 24 января, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкессии штамм «Омикрон» постепенно вытесняет предыдущий вариант коронавируса. Об этом 24 января заявил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы два года работаем в достаточно напряжённом режиме. Сейчас путём секвенирования мы вычислили 58 случаев заражения «Омикроном», и я хочу сказать, что на сегодняшний день мы видим, что «Омикрон» потихонечку начинает… в большем проценте выдавливать «Дельту», — заявил Темрезов.

«Те, кто заболели… у них болезнь протекает достаточно мягко, как ОРВИ обычная. При этом, конечно же, это будет большая нагрузка на первичное звено здравоохранения, которое приведено в боевую готовность», — указал он.