Стокгольм, 24 января, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде 24 января посетит Брюссель для встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, чтобы обсудить чрезвычайную ситуацию в области безопасности на европейском континенте. Об этом 24 января сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Я ценю диалог с НАТО о нашем углубленном партнерстве, которое является важной частью шведской политики безопасности и обороны. Мы очень серьезно относимся к ситуации с политикой безопасности в нашем непосредственном окружении и ведем диалог с другими странами, в том числе и с НАТО», — говорится в пресс-релизе Анн Линде.

Встреча состоится в рамках встречи министров обороны страны ЕС, где также будет присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен.

За встречей министров обороны последует пресс-конференция в 17:20 по местному времени.