Стокгольм, 24 января, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В настоящее время власти Швеции не намерены отзывать сотрудников своего посольства в Киеве. Об этом 24 января в интервью телеканалу SVT завила министр иностранных дел страны Анн Линде.

Стокгольм. Швеция

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«У нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств для посольства в Киеве. Точно такой же, который у нас есть и для других посольств. Но на данный момент мы не считаем, что это необходимо», — сказала министр Линде.

Ранее было объявлено, что США эвакуируют родственников сотрудников посольства в Украине, ссылаясь на возросшую угрозу в стране со стороны России. Великобритания также отзовет некоторых сотрудников своего посольства из Украины.

Швеция от подобных шагов, подчеркнула Анн Линде, пока воздержится.