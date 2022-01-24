Волгоград, 24 января, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Волгоградской области 24 января выявлено 553 носителя коронавируса, что на 70 больше предыдущих суток и стало новым рекордом с начала пандемии. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 29 районах региона. От осложнений скончались 13 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 135 365 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 123 726 человек, в том числе 96 — выписаны за минувшие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 5 907 пациентов.

Лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 5 732 жителя региона.