Подростков начали прививать от коронавируса на Кубани
Краснодар, 24 января, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Краснодарском крае стартовала кампания по вакцинации подростков от коронавируса, сообщили в пресс-службе администрации региона 24 января.
Министр отметил, что вакцинация подростков «необходима для достижения коллективного иммунитета, благодаря которому мы сможем победить пандемию и вернуться к привычной жизни».
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Привиться от коронавируса смогут подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Дети в возрасте 12−15 лет будут прививаться только с письменного разрешения одного из родителей или законного представителя, а подростки 15−17 лет смогут самостоятельно оформить согласие.
Отметим, в последние несколько лет ковид-заболеваемость на территории края резко пошла в рост, за последние сутки подтверждено 925 случаев заражения, в том числе 106 — у детей.