Москва, 24 января, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Сегодня, 24 января, цены на нефть на утренних торгах продемонстрировали легкую позитивную динамику, прибавив 0,2%, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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«Это на фоне обвала российского фондового рынка, с открытия торгов индекс РТС потерял 6,5% и падения фондовых индексов в Азии и Европе в среднем на 1,0%, выглядит как серьезное достижение.

Распродажа на рынках спровоцирована комплексом факторов, внешний негативный фон связан с приближающимся заседанием ФРС США, на котором как ожидается, американский финансовый регулятор ускорит переход к жесткой денежно-кредитной политике.

Итоги заседания будут объявлены вечером 26 января, так что чем ближе к нему, тем выше нервозность инвесторов. Кроме того, негативный внешний фон поддерживается и ухудшением геополитической обстановки. США в минувшие выходные (22−23 января) начали эвакуировать семьи сотрудников посольства, а также рекомендовали американцам покинуть территорию Украины из-за растущей вероятности эскалации на российско-украинской границе.

С одной стороны, геополитическая напряженность оказывает негативное воздействие на рисковые активы, среди которых фондовые индексы, сырье.

С другой стороны, так как в случае военных действий России с Украиной поставки российской нефти через нефтепровод «Дружба» могут прекратиться, эта же самая геополитическая напряженность не дает нефтяным котировкам упасть.

Из важных событий на сегодня можно отметить череду разочарований от статистики по деловой активности (PMI) в еврозоне, Великобритании, Японии и Австралии.

Январские данные показали замедление роста, которое очевидно конвертируется в снижение спроса на энергоносители, если к этому добавится аналогичный негатив из США, статистика по PMI будет опубликована вечером, 24 января, то геополитических опасений за поставки российской нефти, может не хватить для сохранения позитивной динамики нефти.

В этом случае нефть ждет возврат к $87,00 за баррель Brent, с высокой вероятностью начала более масштабного снижения, похожего на происходящее в январе 2022 года на фондовых площадках», — пояснил эксперт.

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