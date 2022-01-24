Москва,
24 января 2022, 09:46 — REGNUM Под конец плодотворной недели 21 января нефть немного отступила от свежих семилетних пиков, отмеченных в районе $89,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
«Впрочем, попытки развития медвежьей коррекции не увенчались успехом, и на более глубокой просадке в игру вернулись покупатели.
Это говорит о серьезности намерений игроков на повышение несмотря на то, что на текущих уровнях Brent определенно выглядит перекупленной.
Сегодня, 24 января, нефть марки Brent открылась гэпом вверх и подорожала до $88,52, но пока испытывает трудности с возвратом выше уровня $89 за баррель.
Нефть завершает солидным ростом второй месяц подряд, и во многом оптимизм игроков подпитывается осознанием того, что «Омикрон» не оказывает такого давления на спрос, как многие опасались в ноябре, когда новый штамм только появился.
Эта картина дополняется дефицитом производственных мощностей внутри ОПЕК+. За счет этих фундаментальных драйверов рынок позволяет себе игнорировать все более явные намеки на полноценное падение площадок Уолл-стрит и перспективы еще более агрессивного повышения ставок ФРС, чем предполагалось ранее.
Всплески импульсивных покупок фьючерсов сейчас подкрепляются геополитическим фактором. Наблюдая за ситуацией в отношениях России и Украины, трейдеры осторожно закладывают в цену возможные перебои поставок российской нефти в Европу.
Локальным фактором поддержки послужил отчет Baker Hughes, отразивший сокращение числа активных буровых в США на одну единицу, до 491 установки.
В случае обострения обстановки на геополитическом фронте, на предстоящей недели не исключен прокол психологической отметки $90 за баррель.
Однако также нельзя исключать коррекцию, если в ответ на заседание ФРС рисковые активы захлестнет волна распродаж.
В случае активизации продаж внимание будет направлено на восходящую 20-дневную скользящую среднюю, которая сейчас располагается немногим выше уровня $83», — считает эксперт.
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