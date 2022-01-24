Москва, , 09:46 — REGNUM Под конец плодотворной недели 21 января нефть немного отступила от свежих семилетних пиков, отмеченных в районе $89,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Впрочем, попытки развития медвежьей коррекции не увенчались успехом, и на более глубокой просадке в игру вернулись покупатели.

Это говорит о серьезности намерений игроков на повышение несмотря на то, что на текущих уровнях Brent определенно выглядит перекупленной.

Сегодня, 24 января, нефть марки Brent открылась гэпом вверх и подорожала до $88,52, но пока испытывает трудности с возвратом выше уровня $89 за баррель.

Нефть завершает солидным ростом второй месяц подряд, и во многом оптимизм игроков подпитывается осознанием того, что «Омикрон» не оказывает такого давления на спрос, как многие опасались в ноябре, когда новый штамм только появился.

Эта картина дополняется дефицитом производственных мощностей внутри ОПЕК+. За счет этих фундаментальных драйверов рынок позволяет себе игнорировать все более явные намеки на полноценное падение площадок Уолл-стрит и перспективы еще более агрессивного повышения ставок ФРС, чем предполагалось ранее.

Всплески импульсивных покупок фьючерсов сейчас подкрепляются геополитическим фактором. Наблюдая за ситуацией в отношениях России и Украины, трейдеры осторожно закладывают в цену возможные перебои поставок российской нефти в Европу.

Локальным фактором поддержки послужил отчет Baker Hughes, отразивший сокращение числа активных буровых в США на одну единицу, до 491 установки.

В случае обострения обстановки на геополитическом фронте, на предстоящей недели не исключен прокол психологической отметки $90 за баррель.

Однако также нельзя исключать коррекцию, если в ответ на заседание ФРС рисковые активы захлестнет волна распродаж.

В случае активизации продаж внимание будет направлено на восходящую 20-дневную скользящую среднюю, которая сейчас располагается немногим выше уровня $83», — считает эксперт.

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