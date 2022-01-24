Ростов-на-Дону, 24 января, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Ростовской области вновь снизились темпы вакцинации от COVID-19. Это следует из информации, опубликованной на сайте донского правительства 24 января, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 993,1 тыс. жителей Дона (+ 1008 за сутки). Завершили вакцинацию 1 млн 938,66 тыс. человек (+ 938 за сутки).

ИА REGNUM уже сообщало, что в Ростовской области до достижения 80% охвата населения вакцинацией необходимо привить 2 млн 710 тыс. 710 человек. Речь идёт о взрослом населении. В феврале в Ростовской области может начаться вакцинация от COVID-19 подростков.