Ростов-на-Дону, 24 января, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки подтверждено шесть летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «"Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости — все новости»

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались пять женщин в возрасте от 51 года до 94 лет и 67-летний мужчина. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

В ростовской области за весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 9 959 пациентов.