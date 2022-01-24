Ростов-на-Дону, 24 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 927 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 января. Для сравнения: днём ранее было выявлено 919 носителей инфекции.

Тест на коронавирус

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Наибольший прирост новых случаев заражения установлен в Ростове-на-Дону (286), Таганроге (48), Шахтах (47), Новочеркасске (41), Волгодонске (40), Сальском районе (39), Батайске (36), Аксайском районе (34), Мясниковском районе (24), Азовском районе (23), Зерноградском районе (20), Азове (19), Неклиновском районе (17), Новошахтинске (16), Гуково (14), Красносулинском районе (14), Каменске-Шахтинском (13) и Зверево (12). Более 23% заразившихся — люди старше 66 лет, 10,4% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 205 232 случая заражения коронавирусом. С выздоровлением выписаны 182 966 пациентов.