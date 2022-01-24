Москва, 24 января, 2022, 13:24 — ИА Регнум. За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 655 человек. Об этом 24 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель смертности снижается. Днём ранее ковид унёс жизни 679 человек. Общее число смертей достигло 326 112. Среди регионов лидером по смертности остаётся Москва — 71 летальный исход за сутки.

Отметим, что за последние сутки в России установлен новый максимум по числу заражений коронавирусом — 65 109.