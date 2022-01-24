Краснодар, 24 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в коронавирусных стационарах находятся 3 895 человек с подозрением на COVID-19, из них с подтвержденным диагнозом — 2 282 человека. Данные на утро 24 января опубликовал региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

За последние сутки на территории рая подтвердили 925 случаев заражения коронавирусом — на 45 больше, чем накануне, 23 января. В числе новых пациентов — 106 детей, младшему из которых лишь два месяца. Среди муниципалитетов лидером по суточной заражаемости остаётся Краснодар — там выявлен 371 случая, на втором месте Новороссийск (123), на третьем — Сочи (60).

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 131 677 случаев COVID-19, выздоровели 106 394 человека. Скончались 10 011 пациентов.

На утро 24 января в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 92 пациента, еще семь человек находятся на ЭКМО.