Москва, 24 января, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Сегодня, 24 января, курс доллара на торгах Московской биржи превысил 78 рублей впервые с апреля 2021 года. Против рубля и российского валютного рынка, прежде всего, играет геополитика, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Утром в начале торгов один доллар стоил 77,44 рубля. По данным на 12:00 по мск, стоимости американской валюты поднялась до 78,24 рубля. Доллар укрепился более чем на 1% по отношению к рублю.

Евро на дневных торгах Мосбиржи впервые с 14 января 2022 года превысил 88 рублей Сегодня утром один евро стоил 87,80 рубля, к 12:23 курс поднялся 88,69 рубля за евро.

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