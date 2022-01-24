Москва, , 10:53 — REGNUM Сегодня, 24 января, рубль пытается несколько укрепиться после «провальной» недели, завершившейся на минимумах года 77,50 руб./доллар, превзошедших даже паническое «казахстанское» падение начала января, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Добыча нефти Pixabay.com

«Главным риском остаётся геополитика, ситуация с военным противостоянием вокруг Украины, опасностями новых антироссийских санкций.

Но напряжение пока отложено по результатам переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Дана отсрочка на подготовку письменных ответов Вашингтона на требования Москвы.

Однако не только данные обстоятельства довлеют сейчас над рублём. Внешнеэкономический фон также неблагоприятен.

В ожидании роста процентной ставки ФРС США снижаются цены на рисковые активы — фондовые индексы, сырьё, валюты развивающихся рынков. С другой стороны, повышается из-за этого курс доллара на Форекс.

Данные обстоятельства также не дают рублю значимо укрепиться. Пожалуй, за него выступает только налоговый период с продажей валютной выручки экспортёрами.

Наиболее вероятный диапазон движения курс на сегодня составляет 76,70−77,50 руб./доллар», — считает эксперт.

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