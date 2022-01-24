Москва, 24 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. За последние сутки в России установлен новый максимум по числу заражений коронавирусом. Об этом 24 января сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки выявили 65 109 новых заражений коронавирусом. Прежний максимум был установлен накануне — 63 205 заражений. Общее число новых носителей вируса за пандемию составило 11 173 300.

За минувшие сутки выздоровели и были выписаны 21 714 заболевших.

Лидером среди регионов остаётся Москва, где за сутки выявили 19 509 заражений коронавирусом. Это новый максимум.