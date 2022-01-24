Курск, 24 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Курской области 24 января зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на девять больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 84 тыс. 609 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 80 тыс. 85 пациентов, в том числе 143 — за последние сутки.

Всего скончались 2152 человека. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.