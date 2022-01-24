Бухарест, 24 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Архиепископ Томисский (район Мунтени и Добруджи на юго-востоке Румынии) Румынской православной церкви Феодосий оштрафован полицией в городе-порту Констанца за нарушение правил карантинного режима, связанного с коронавирусом. Об этом 24 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, высокопоставленный священник появился на многолюдной церковной службе без защитной медицинской маски. Ранее отец Феодосий (в миру — Мачедон Петреску) находился на самоизоляции по подозрению в инфицировании коронавирусом. Сумма штрафа не разглашается.

При этом правоохранители, наложившие указанную санкцию, подчеркнули, что соответствующее наказание ждет каждого гражданина вне зависимости от положения и звания.

По состоянию на 24 января количество выявленных жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, в общей сложности составило 2,02 млн. человек. Из низ скончалось 59 547 граждан.