Вена, 24 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. У австрийских властей есть планы по эвакуации посольства в Киеве, но это случится в случае ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом заявил глава МИД республики Александер Шалленберг.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

«Конечно, у нас есть планы по эвакуации посольств в Киеве, но пока мы к этому не приступили, поскольку нам очень важно именно сейчас, иметь там максимальное присутствие. Если опасная ситуация и риски изменятся, соответствующие шаги будут предприняты», — сказал он по прибытии на саммит глав МИД ЕС в Брюссель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину из соображений предосторожности, эскалацию вокруг Украины в Вашингтоне не считают неминуемой.

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