Москва, 24 января, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Россия не оставит без ответа возможное размещение американский войск, авиации и флота в странах Прибалтики и Польше. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Картаполов

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"Именно переброска этих военнослужащих, наращивание военной группировки и станет причиной эскалации и напряжения в регионе», — отметил Картаполов.

Теперь понятно, кто заинтересован в нагнетании ситуации, и кто продолжает ее раскачивать — США.

«Для нас — это, конечно, тревожная информация. Естественно, Россия такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиления угроз», — заверил глава комитета Госдумы.

Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения американских войск, авиации и флота в странах Прибалтики и Восточной Европы, пишет издание The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации. По информации СМИ, речь может идти о «нескольких тысячах» военнослужащих.

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