Волгоградские врачи получат региональные надбавки за борьбу с COVID-19
Волгоград, 24 января, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Региональные надбавки сотрудникам поликлиник и службы скорой помощи, занятым в борьбе с COVID-19, установят в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 24 января в региональном оперативном штабе.
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По данным властей, в области ежедневная заболеваемость COVID-19 более чем в два раза превышает показатели прошлой недели. Как отметил губернатор Андрей Бочаров, более половины выявленных случаев заболевания вызваны новым штаммом «Омикрон».
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе идёт работа по поэтапному развёртыванию новых инфекционных коек до 10 тысяч мест, формируется запас лекарств и средств индивидуальной защиты.