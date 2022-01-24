Премьер Испании и генсек НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины
Мадрид, 24 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Глава правительства Испании Педро Санчес продолжил контакты с международными лидерами в рамках обсуждения ситуации на Украине. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на источники в правительстве.
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Педро Санчес
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В рамках телефонного разговора с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом Санчес заявил о приверженности Испании Североатлантическому альянсу и территориальной целостности Украины.
В ходе телефонного разговора Санчес заверил Столтенберга в своей приверженности диалогу и уверенности в том, что дипломатия — это путь к деэскалации.