Канберра, 24 января, 2022, 12:26 — ИА Регнум. 24 января депутат парламента Австралии от Либеральной партии Дейв Шарма заявил, что риск войны в Европе «столь же высок, что и на протяжении многих десятилетий» на фоне опасений «российского вторжения» на Украину. В ходе своего выступления на телеканале Sky News австралийский депутат также назвал число российских военнослужащих, расположенных возле границы.

commons.wikimedia.org Флаги России и Украины

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«У Кремля есть 106 000 хорошо подготовленных и готовых военных, расположенных на восточных границах Украины», — сказал Шарма.

«Были также сообщения разведки о том, что русские … готовят почву, если хотите, для создания предлога для вторжения или так называемой операции под чужим флагом», — отметил австралийский политик.

В ходе разговора с журналистами Шарма также сослался на данные британской разведки о том, что якобы Кремль делает ставку на приход пророссийских сил в Киеве.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон должен прекратить распространять спекуляции о возможной подготовке Россией вооружённого нападения на Украину.