Курск, 24 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Из бюджета Курской области выделено 29 млн рублей на приобретение 78 тысяч экспресс-тестов (ИХА-тестов) на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Еще 18 тысяч тестов регион получил за счет федерального финансирования. Это позволит увеличить количество исследований в Курской области до 400 тестов на 100 тысяч населения ежедневно.

Экспресс-тестирование проводят участковые и врачи скорой помощи при вызове к пациентам с признаками ОРВИ. При положительном результате экспресс-теста назначается ПЦР-тестирование, которое позволяет уже более точно подтвердить COVID-19.

«Так называемые ИХА-тесты направили во все поликлиники и стационарные учреждения здравоохранения региона. Мы используем тесты, зарегистрированные в России, их точность колеблется от 80 до 90%. Результат становится понятным через 15 минут. Тесты, как и ранее, продолжим использовать и в стационарах — при плановых и экстренных госпитализациях», — прокомментировал первый заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Евгений Гориводский.

Необходимость увеличения количества тестирований вызвана появлением нового штамма коронавируса — «Омикрон». Он передаётся в семь раз быстрее по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «Дельта». Экспресс-тестирование позволит быстрее выявлять семейные очаги.