Ростов-на-Дону, 24 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Ростовской области, несмотря на стремительное ухудшение эпидемической обстановки, ситуацией с COVID-19 удаётся управлять. Речи о прерывании образовательного процесса пока нет. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 24 января сообщил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

Детский сад

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«Ситуация в образовательных учреждениях нарастает, однако пока управляема. За прошедшую неделю в дошкольных организациях было выявлено 64 случая заражения коронавирусом среди детей и 45 случаев — среди сотрудников детских садов», — сказал Ковалёв.

В настоящее время закрыто 32 группы в 31 дошкольном учреждении.

ИА REGNUM сообщало, что полностью закрывать школы Ростовской области из-за распространения коронавируса пока не будут. Вводить «дистант» предполагается точечно.