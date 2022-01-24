Новосибирск, 24 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник М» — 1440 доз. В правительстве региона корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнётся в ближайшие дни.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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В областной администрации уточнили, что сделать прививку ребёнку можно будет в прививочных кабинетах поликлиник. Также планируются выезды мобильных бригад.

Прививать подростков будут только по заявлению родителей или законных представителей.