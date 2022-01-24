Ижевск, 24 января, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 24 января провели 2 390 958 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Тесты сдали 2 271 918 жителей республики.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 7406 тестов на коронавирус, обследовав 6816 человек. Накануне было выполнено 6910 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 января в Удмуртии после перенесенного заражения коронавирусом выписались 373 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 73 659 жителей республики. За все время пандемии в республике подтвердили 83 121 случай заражения коронавирусом, из них 635 — за минувшие сутки.

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