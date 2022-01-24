Ростов-на-Дону, 24 января, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Ростовской области пока не предполагается вводить новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщил 24 января донской губернатор Василий Голубев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам главы региона, никаких корректив в действующий документ в настоящее время не внесено. При этом следует строго соблюдать санитарные требования. За выполнением масочного режима и безопасной дистанции будет усилен контроль мониторинговых групп.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области суточный прирост заражений коронавирусом, по данным на утро 23 января, превысил 900 человек. В последний раз локдаун на Дону объявляли с 28 октября по 7 ноября. При этом суточный прирост заражений коронавирусом составлял около 600 человек.