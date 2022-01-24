Ростов-на-Дону, 24 января, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Полностью закрывать школы Ростовской области из-за распространения коронавируса пока не будут. Вводить «дистант» предполагается пока точечно. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 24 января сообщил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ученик

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«Мы с министром образования [Ростовской области] ежедневно держим связь и в случае необходимости будем вносить предложения о [том, чтобы] точечно где-то вводить дистанционное обучение. [Пока ситуация] не требует экстренного реагирования и [находится] на ежедневном контроле», — сказал Ковалёв.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области полностью закрыли на карантин семь школ в Неклиновском, Ремонтненском и Мясниковском районах, а также более 330 школьных классов.