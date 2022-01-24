Брюссель, 24 января, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Европейский союз намерен выяснить у госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена причину эвакуации американских дипломатов с Украины, вместе с тем европейские дипломаты уезжать не собираются. Об этом 24 января сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин», — сказал Боррель перед началом заседания глав МИД ЕС в Брюсселе .

Он добавил, что «не стоит драматизировать ситуацию, пока идет переговорный процесс».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину из соображений предосторожности, эскалацию вокруг Украины в Вашингтоне не считают неминуемой.

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