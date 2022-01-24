Три школы Новосибирска отправили на «удалёнку» из-за коронавируса
Новосибирск, 24 января, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Новосибирске на дистанционное обучение из-за коронавируса переведены 170 классов. Об этом сегодня, 24 января, сообщил мэр города Анатолий Локоть.
Mos.ru
Школа в эпоху коронавируса
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«Ковид у 174 школьников, 170 классов на дистанте, три школы полностью переведены на дистанционный режим — № 41, № 175 и № 207», — цитирует редакция сайта Vn.ru Локтя.
Глава города уточнил, что также на дистанционное обучение из-за ОРВИ переведена школа № 34.
Напомним, что сегодня, 24 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в регионе есть предпосылки для начала пятой волны заболеваемости COVID-19.