Ростов-на-Дону, 24 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Ростовской области несколько школ и сотни школьных классов из-за коронавируса закрыты на карантин. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 24 января сообщил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Карантин

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

По его словам, в школах зарегистрировано 880 случаев заражения коронавирусом среди детей и 90 случаев — среди сотрудников образовательных учреждений. В настоящее время полностью закрыты на карантин семь школ в муниципальных образованиях Ростовской области. Ушли на дистанционное обучение 330 школьных классов.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области зимние школьные каникулы прошли по графику.