Брянск, 24 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Брянской области 24 января подтверждён 251 новый случай заражения коронавирусом, что на 19 больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 3 617 тестов. Зарегистрировано 13 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Тест на коронавирус

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В целом лаборатории провели 1 343 845 исследований на коронавирус. Общее количество носителей инфекции в Брянской области достигло 100 631. Справились с заражением 95 815 человек, из них 96 — выписаны после лечения за прошедшие сутки. От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончалось 3 129 пациентов.

Вакцинировано первично 523 188 жителей Брянской области. С учётом ревакцинации защиту получили 628 602 человека.