Москва, 24 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. На концерте «Ssshhhiiittt!» в Главclub были выявлены массовые нарушения антиковидных мер. Об этом 24 января сообщили в оперативном штабе Москвы.

(сс) Jaysin Trevino Закрыто

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Клуб расположен на улице Орджоникидзе (станция метро «Ленинский проспект»). По визуальной оценке проверяющих, одновременно на площадке клуба находились более 2 тыс. человек, что не позволяло организаторам концерта обеспечить соблюдение противоэпидемиологических мероприятий.

Кроме того, посетители массово не использовали маски и грубо нарушали требования социального дистанцирования.

«За нарушения клубу грозит штраф 300 тыс. рублей. В случае причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток», — рассказали в штабе.