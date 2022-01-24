Орел, 24 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Штамм «Дельта» коронавируса остаётся доминирующим на территории Орловской области, однако новый штамм «Омикрон» интенсивно распространяется в регионе, об этом сообщили в пресс-службе облправительства по итогам заседания оперштаба 23 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Как отмечалось, с начала года в регионе кратно вырос объем проб, направляемых в научно — исследовательские организации Роспотребнадзора для проведения секвенирования.

На 23 января штамм коронавируса «Омикрон» обнаружен в 8,2% исследованных на первой календарной неделе проб, в 91,8% проб обнаружен штамм «Дельта».

"Все лица, у которых выявлен штамм коронавируса «Омикрон» — местные жители, заражение которых произошло в домашних очагах. Это свидетельствует об интенсивном распространении нового штамма возбудителя новой коронавирусной инфекции», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Орловской области официально подтвердили два первых случая заражения «Омикроном».