Екатеринбург, 24 января, 2022, 10:11 — ИА Регнум. На Средний Урал привезли первую партию вакцины «Спутник М». Правда количество доз крайне мало. Пока привить первым компонентом смогут всего 2400 детей. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

(сс) Maryam Kamyab. mehrnews.com «Спутник V»

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Глава региона подчеркнул, что вакцинация детей является исключительно добровольной и будет проводиться с согласия родителей. Кроме того, Куйвашев обратил внимание на то, что ряд школ свердловской области готовились к поступлению детской вакцины и проводили опросы среди родителей учеников. Часть взрослых уже дал согласие на вакцинацию детей.

Отметим, «Спутник М» это аналог вакцины «Спутник V». Однако его концентрация снижена в пять раз. Воспользоваться новой вакциной могут подростки от 12 до 18 лет. Вакцинация будет проходить в два этапа.