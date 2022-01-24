Вашингтон, 24 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. С призывом провести совместные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии, которые должны будут «продемонстрировать» президенту России Владимиру Путину «серьезность» стран Запада из-за ситуации вокруг Украины, выступил Член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол. Он заявил об этом 23 января в эфире телеканала CBS News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«Важно передать послание о сдерживании. Нам нужны совместные учения в Польше, странах Прибалтики, Румынии, Болгарии, чтобы показать Путину, что мы настроены серьезно», — сказал он.

Также Маккол уточнил, что, по его мнению, в нынешней ситуации российский лидер не видит серьезность настроя стран Запада и потому якобы происходит «наращивание» численности войск РФ около границы с Украиной.

«Думаю, что все это началось … с Афганистана и безоговорочной капитуляции перед «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда он увидел слабость, а слабость провоцирует агрессию», — добавил конгрессмен.

При этом он добавил, что считает, что президент США Джо Байден часто шел на «уступки» своему коллеге из России.

«Поэтому Путин чувствует слабость … Если мы не предоставим сдерживания, он войдет», — указал Маккол.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января высокопоставленный представитель американского госдепартамента заявила, что Россия отрицает агрессивные намерения в отношении Украины, но может начать «военные действия» в любой момент, так считают в администрации США.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.