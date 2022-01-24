Санкт-Петербург, 24 января, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Ленинградскую область поступила первая партия детской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М». Об этом 24 января сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Пресс-служба администрации Ленинградской области Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М»

Следите за развитием событий в трансляции: «"Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости — все новости»

"Пока партия небольшая — всего 720 комплектов. В ближайшее время будет определено, в какие учреждения направят препарат», — уточнили в комздраве.

Отметим, всего региону необходимо порядка 35 тыс. комплектов вакцины, чтобы провести профилактику от коронавируса у детей с 12 до 17 лет.