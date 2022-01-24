Санкт-Петербург, 24 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Поликлиники Санкт-Петербурга с 24 января будут принимать граждан с легкой формой ОРВИ и подозрением на COVID-19 в специально выделенных для этого помещениях. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM В поликлинике

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

«С завтрашнего дня большинство поликлиник Петербурга начнут принимать граждан с легкой формой ОРВИ и подозрением на COVID-19 в приемно-смотровых боксах и отдельно выделенных кабинетах через отдельные входы», — говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Такие правила приёма будут действовать и во взрослых, и в детских медицинских учреждениях. Со списком поликлиник, осуществляющих приём, и графиком работы можно ознакомиться на сайте комитета.

При этом комздрав составил список лиц, которым не рекомендуется посещать поликлиники. В их перечень вошли маломобильные граждане, инвалиды, больные с хроническими неинфекционными заболеваниями, беременные, лица старше 60 лет, матери с детьми младше трёх лет. Для получения медицинской помощи им необходимо вызвать врача на дом — как и тем, чьё состояние не позволяет добраться до поликлиники, либо кто живёт далеко от медучреждения.

В комитете по здравоохранению также отметили, что граждане с лёгкой формой ОРВИ могут приходить на приём без предварительной записи. При этом важно добираться до поликлиник, не используя общественный транспорт.

Напомним, главный санитарный врач по Санкт-Петербурге Наталья Башкетова выпустила распоряжение, согласно которому вводится запрет на проведение планового медицинского осмотра и оказание плановой медпомощи из-за роста заражений новым штаммом коронавируса «Омикрон».