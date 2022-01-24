Ванкувер, Канада, , 09:18 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Владимир Тарасенко Michael Miller

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили защитник Джастин Фолк и нападающие Брэйден Шенн и Джордан Кайру. Российский форвард Владимир Тарасенко отдал две результативные передачи.

В составе «Ванкувера» точным броском отметился нападающий Таннер Пирсон.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 55 очков. «Ванкувер» идёт на 13-м месте в Западной конференции с 40 очками.

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