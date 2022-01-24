Сиэтл, США, , 09:10 — REGNUM «Сиэтл Кракен» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Сиэтл Tiffany Von Arnim

В составе «Сиэтла» шайбы забросили нападающие Маркус Юханссон, Янни Гурд, Колин Блэквелл, Мэйсон Эпплтон и Калле Йернкрок. У «Флориды» точными бросками отметились форварды Энтони Дюклер, Джонатан Юбердо и Александр Барков.

На сегодняшний день «Сиэтл» занимает 15-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 30 очков. «Флорида» идёт на первом месте в Восточной конференции с 61 очком.

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