Вашингтон, 24 января, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Россия должна принять меры по снижению напряжённости вокруг Украины. С таким призывом в ходе брифинга выступила высокопоставленный представитель Государственного департамента США.

Circa.com Эмблема Госдепа США

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

В противном случае, подчеркнула она, Москва столкнётся с серьёзными последствиями, если продолжит эскалацию конфликта на Украине.

«Мы призываем президента [Владимира] Путина принять меры по деэскалации этого кризиса, чтобы России и США могли развивать отношения, не основанные на вражде или конфликте», — подчеркнули в Госдепе.

Представитель американского ведомства также подчеркнула, что Вашингтон продолжает стремиться к миру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что Запад стремится подготовить сокрушительные меры на случай «вторжение России на Украину». Он подчеркнул, что любые дестабилизирующие действия России на Украине станут «стратегической ошибкой и приведут к значительным последствиям».

Читайте также: В Лондоне заявили, что готовят против РФ сокрушительные меры из-за Украины

Он признался, что ведётся «тесное сотрудничество» британских властей с партнёрами, в том числе с США, по «подготовке пакета сокрушительных мер, чтобы быть уверенными в том, что российское правительство будет наказано, если перейдёт черту».

Добавим, что Россиянеоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину и заявляла, что не собирается ни на кого нападать.