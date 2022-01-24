Москва, 24 января, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Торги по рублю на Мосбирже 21 января открылись укреплением против иностранных валют. В ходе европейской сессии курс доллара снижался до 76,25 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На американской сессии нацвалюта подешевела до 77,54 руб. Доллар подорожал на фоне бегства из рисковых активов из-за обвала фондовых индексов США.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры были откровенными и полезными для обеих сторон. Основными темами дискуссии стали предложения Москвы по гарантиям безопасности и ситуация на Украине.

Лавров уточнил, что новый раунд переговоров может состояться в феврале после того, как американская сторона предоставит письменный ответ на российские предложения на этой неделе.

На вечерней сессии внутренний валютный рынок оказался под давлением на фоне укрепления доллара.

Основные фондовые индексы резко снизились после того, как цена на акции Netflix упала на 22% после публикации слабого отчета. S&P 500 (-5,7%) и Nasdaq (-7,55%) зафиксировали самое большое недельное процентное падение с начала пандемии в марте 2020 года.

По итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,97%, до 77,42 руб., евро/рубль — на 1,33%, до 87,88 руб., фунт/рубль — на 0,60%, до 104,92 руб.

Сегодня, 24 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $88,52. Геополитические факторы доминируют. Госдеп США продолжает нагнетать обстановку, что Россия рассматривает возможность значительных военных действий против Украины.

Трейдеры готовятся к решающему заседанию ФРС США на этой неделе. Ожидается, что американский ЦБ сохранит около нулевую ставку и подготовит рынки к ужесточению монетарной политики в марте.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,36%, до 77,54 руб. Цена несколько дней торгуется в диапазоне 75,60−77,50 руб. До 26 января ожидается продолжение бокового движения в указанном диапазоне.

Читайте также: Рубль дальше падать не может, а для роста поводов нет