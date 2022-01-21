Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 21 января, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,14%, до 76,57 рубля. Евро прибавляет 0,1%, торгуясь по 86,80 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Похоже, российская валюта оказалась в ситуации, когда дальше падать она не может, а для роста не находит поводов. Который день рубль то подходит к отметке 77 рублей за доллар, то несколько откатывается от нее, чтобы снова вернуться.

Геополитические риски уже не могут сильно впечатлить инвесторов — они заложены в текущие цены рынка с избытком. Но и до улучшения ситуации пока далеко.

Переговоры Лаврова и Блинкена закончились ранее, чем планировалось, но, по-видимому, без каких-то серьезных результатов, так что противостояние, видимо, продолжится.

Рубль уже недооценен настолько, что игнорирует и откат сырьевых рынков и возобновление снижения российского рынка акций. Незначительное укрепление к доллару обусловлено тем, что сама американская валюта несколько слабеет к основным валютам, отыгрывая данные о всплеске числа заявок на пособия по безработице.

В общем, видимо, будет наблюдаться дальнейшие колебания рубля в районе текущих уровней», — предполагает эксперт.

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