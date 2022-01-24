Москва, 24 января, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» может проникать в организм человека через глаза, и в таком случае симптомом заражения становится развитие конъюнктивита. Об этом рассказал 23 января основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев в беседе с ТАСС.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Как пояснил специалист, по его личным наблюдениям, люди, переболевшие заболеванием, вызванным «Дельтой» в октябре, в январе ещё раз переболели COVID-19. Вероятнее всего, в январе болезнь была вызвана именно штаммом коронавируса «Омикрон».

Исаев отметил, что для январских случаев заражения характерно было появление у пациентов конъюнктивита в самом начале заболевания с последующими головными болями и насморком. По мнению эксперта, «Омикрон» в качестве пути для проникновения в организм человека, чаще всего выбирает глаза.

При этом Исаев уточнил, что до сих пор у специалистов пока недостаточно сведений о том, какая симптоматика характерна для заболевания, вызванного вариантом коронавируса «Омикрон».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные из Стэнфордского университета в качестве одного из признаков заражения «Омикроном» назвали ушную боль.