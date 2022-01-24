Биробиджан, 24 января, 2022, 06:27 — ИА Регнум. В Еврейской АО личный приём граждан в учреждениях органов власти приостановлен до 25 февраля. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Ростислав Гольдштейн. Документ опубликован на сайте правительства ЕАО.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код посетителя

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В приказе также прописано продление антиковидных ограничений ещё на месяц. До 25 февраля жители региона не смогут посещать без медсертификатов фитнес-центры, кинотеатры, гостиницы, предприятия общественного питания и торговые центры. Продолжит действовать полный запрет работы в ночное время для заведений общественного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Биробиджане из-за COVID-19 приостановили обучение детей в трёх классах школ города.